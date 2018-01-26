В расследовании деятельности LRT важны решения для предотвращения риска

В свете начала парламентского расследования деятельности Литовского нацрадио и телевидения Lietuvos radijo ir televizija ( LRT ) премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что важно не только развеять сомнения, но и добиться того, чтобы в будущем не осталось сомнений в отношении национального транслятора.

“Есть важная цель, мы говорим о публичных финансах, и сейчас выдвинуто очень много сомнений, они есть у общества, и основная цель комиссии сейма ответить на эти вопросы, развеять сомнения, и в итоге, очевидно, что важнее всего, назвать риски, если такие имеются, и принять решения по контролю над этими рисками, – сказал премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas. – Поскольку, если возникают вопросы, возможно, что нет достаточного контроля и аудита, нужно не только констатировать это как факт, но и предложить решения, которые бы позволили избежать в будущем возникновения таких вопросов”.

В заключение осенней сессии сейм сформировал парламентскую комиссию для расследования деятельности LRT. Парламентарии утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом национальная вещательная компания тратит бюджетные средства. Комиссия должна завершить работу до 1 июня.

BNS

Метки: Литва