В расследовании связей М. Бастиса в сейме – вопросы о знакомстве с главой Arvi

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, проводящий парламентское расследование связей депутата Миндаугаса Бастиса, выясняет новые детали возможных свящей политика и политического влияния. В понедельник М. Бастису пришлось отвечать на вопрос о его знакомстве с представителями компании Arvi и конкретно с ее главой Видмантасом Кучинскасом.

“Вопросы из области космоса. Я не знаю, что отвечать”, – сказал М. Бастис в ответ на вопрос о связях с предпринимателем, почетным консулом РФ В. Кучинскасом.

Депутат признал, что после победы Литовской социал-демократической партии на парламентских выборах в 2012 году у него были амбиции занять пост министра сельского хозяйства и его кандидатура рассматривалась.

По данным BNS, парламентский комитета выясняет информацию и о том, что М. Бастис мог быть протеже главы Arvi на пост министра сельского хозяйства.

КНБО в понедельник также занялся выяснением нового эпизода о вкладе и посредничестве М. Бастиса шакяйскому предпринимателю при приведении в порядок могил советских солдат в Шакяй.

BNS

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