В рассрочку уже покупают более дорогие автомобили

Работник, получающий среднюю заработную плату, в этом году в лизинг мог приобрести автомобиль стоимостью 10,1 тыс. евро, что на 12% дороже, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует исследование, проведенное банком SEB. Аналитики утверждают, что доступность автомобилей увеличивают растущие доходы населения.

«В этом году значительный рост приобретения автомобилей определяет быстро увеличивающаяся средняя заработная плата, которая возросла более чем на 10%. С увеличением трудовых доходов увеличиваются и возможности жителей Литвы приобретать более новые машины», – сказал на пресс-конференции главный аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

Директор Департамента лизинга банка SEB Саулюс Мицкус говорил, что в этом году в лизинг люди чаще покупали новые автомобили.

«В первом полугодии значительно увеличилось количество новых автомобилей, которые граждане покупают в лизинг – их было приобретено почти столько же, сколько и бывших в употреблении. Сохранится ли эта тенденция и в будущем, оценивать трудно, потому что выбор автомобиля человеком определяют не только финансовые возможности, но и отношение к автомобилю», – утверждал Мицкус.

Повилаускас добавил, что новых автомобилей в Литве может быть продано еще больше, что обусловлено растущими доходами населения.

«В Литве может продаваться новых автомобилей на 50 проц. больше, и это позволяют финансовые возможности населения. Если сравним положение в Литве с другими странами Европейского союза, то увидим, что в странах, в которых средние доходы населения такие же или чуть больше, чем у нас, скажем, в Польше, Латвии, Венгрии или Словакии, то там жители покупают значительно больше новых автомобилей, чем в Литве», – утверждал аналитик банка.

По его убеждению, в следующем году продажа автомобилей будут расти, но медленнее, чем до сих пор.

«Думаю, было бы очень смело говорить о росте в будущем году заработной платы примерно на 10 проц. Полагаю, что в будущем году будет немного меньший, но все-таки неплохой рост уровня покупки автомобилей», – утверждал Повилаускас.

По данным компании изучения автомобильных данных DataCenter, самыми популярными новыми автомобилями являются Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV, Kia Sportage и Toyota C–HR.

Банк SEB при подсчете приобретаемости автомобилей пользовался средней заработной платой первого квартала в размере 645 евро после уплаты налогов и опирался на данные портала объявлений autoplius.lt.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, SEB, автомобили, В рассрочку