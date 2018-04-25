В Раубичах – литовские биатлонисты

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Беларусь приняла открытый чемпионат Европы по биатлону. Континентальный форум проходил с 20 по 24 февраля в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». На снежную трассу вышли 160 биатлонистов и 135 биатлонисток из 37 стран. По итогам соревнований разыграны 8 комплектов наград.

Литовские биатлонисты удивили в первый же день соревнований, когда Кароль Домбровский до последнего огневого рубежа в индивидуальной гонке на 20 километров являлся одним из претендентов на победу.

Витаутас Строля (Литва) на огневом рубеже одиночной смешанной эстафеты выступил на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

В итоге он занял шестое место, что стало его личным рекордом и послужило основанием для надежд на новые успехи наших «стреляющих лыжников» в Беларуси.

В эстафетах, правда, литовцы выступили скромно, но спринт и гонка преследования показали — потенциал у мужской команды есть. Витаутас Строля пробежал спринтерскую дистанцию с шестым временем на трассе. Если бы еще стрелял точно, вообще бы не нарадоваться, а так — три штрафных круга и 28-е место. У Кароля Домбровского в этот раз непонятно почему оказался тяжелый ход, и даже несмотря на один штрафной круг он остался только 51-м, уступив победителю норвежцу Тарьей Бе почти две минуты.

Зато на следующий день в гонке преследования Домбровский обогнал более 30 конкурентов и финишировал 19-м. Если бы не один промах, то Кароль вполне мог попасть и в десятку. По скорости на трассе 27-летний литовец был уже девятым в гонке преследования, а по скорости стрельбы — четвертым.

А вот Строля в пасьюте допустил целых пять промахов, и это не позволило ему побороться за высокие места. Финишировал он 33-м с отставанием от победителя Тарьей Бе в три минуты и восемь секунд.

Женская половина литовской команды выступила в Раубичах скромнее. Из спринта в гонку преследования сумела попасть только Наталья Кочергина, но там стреляла неважно, бежала медленно и в итоге завершила пасьют досрочно, отстав от лидера и победительницы гонки (россиянки Екатерины Юрловой-Перхт) на один круг.

Победителями общекомандного зачета ЧЕ-2019 в Раубичах стали шведские двоеборцы (три золота, два серебра, одна бронза). Второе место у сборной России (2-2-1), третье заняла Норвегия (2-1-2).

Скоро у биатлонистов состоится последний и самый главный старт в нынешнем сезоне — чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Конечно, ожидать там таких же результатов, как на ЧЕ-2019, от наших биатлонистов не стоит, но определенный оптимизм все-таки появился. Потенциал, особенно у мужской команды, есть.

Подготовлено по сообщениям СМИ