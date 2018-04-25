В разбирательстве с Veolia Вильнюс получит финансирование от Profile Investment

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В связи с тем, что власти Вильнюса ведут судебное разбирательство в международном арбитраже с французской энергокомпанией Veolia по поводу инвестиций в тепловое хозяйство столицы Литвы, часть правовых расходов будет финансироваться учрежденным в ноябре прошлого года в Люксембурге фондом Profile Investment.

Эту информацию подтвердил BNS директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Паодярскис. По его словам, договор с фондом уже одобрило правление вильнюсских теплосетей Vilniaus silumos tinklai (VST), его планируется подписать в ближайшее время.

«Ожидается, что фонд будет финансировать до 5 млн евро судебных расходов, его вознаграждение будет зависеть от присужденной суммы. Максимальная сумма, на которую может претендовать Profile Investment, составляет 21,5 млн евро», – сообщил BNS П. Подярскис.

Он утверждает, что Profile Investment только предоставит финансирование и не будет участвовать в судебном процессе непосредственно. Интересы мэрии и VST в арбитраже представляет адвокатская контора TGS Baltic и международная адвокатская контора Shearman & Sterling LLP.

«Фонд предоставит финансирование по потребности (…). Мы планируем, что весь арбитражный процесс продлится как минимум до 2021 года. В следующем году в арбитраже состоятся слушания, тогда мы надеемся на какой-то более ясный результат», – сказал П. Подярскис.

В этом году вильнюсские власти решили искать внешнего партнера для финансирования судебной тяжбы с Veolia. По мнению правящих, привлечение внешнего источника финансирования позволит застраховаться от рисков, связанных с политическим влиянием на процесс. Критики считают, что после победы в деле фонд может получить необоснованно большие средства, которые при другом источнике средства достались бы городу.

Разбирательства вильнюсских властей с французами проходят в Стокгольмском арбитраже. Спор возник по поводу инвестиций 2002–2017 года в столичное тепловое хозяйство. Мэрия и муниципальная компания стремятся присудить более 400 млн евро. Veolia утверждает, что по причине незаконных действий столичных властей понесла убытки и требует возместить 22 млн евро.

BNS

Photo by lgrassin on Foter.com / CC BY-SA