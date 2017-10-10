В рейтингах популярности партий в Литве преобладает штиль

В рейтингах партий в Литве преобладает штиль – лидируют оппозиционные консерваторы и правящие “аграрии”, за месяц их популярность изменилась незначительно, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу портала delfi.lt.

За месяц оценки деятельности партий, личностей и правительства не превысили погрешности результатов опроса в 3,1%. Опрос по заказу delfi.lt 19-28 сентября провела компания рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.

По данным опроса, рейтинг Союза отечества – Христианских демократов Литвы (СО – ХДЛ, консерваторов) повысился с 16,3 до 17%, Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, “аграриев”) – с 15,9% до 16,6%. Рейтинг социал-демократов снизился с 11,3% до 9,1%, а Либерального движения – с 6,8% до 5,7%. Другие партии, как показал опрос, не смогли бы преодолеть 5%-ный заградительный барьер голосов.

Среди наиболее подходящих для поста премьера в оценках по-прежнему лидирует нынешний глава правительства Саулюс Сквярнялис, чья оценка за месяц изменилась с 23 до 24,2%, далее следует лидер СО-ЛХД Габриэлюс Ландсбергис, его рейтинг поднялся с 7,8% до 9,8%. Наиболее значительное изменение в оценке отдельных политиков заметны в рейтинге европарламентария и социал-демократа Вилии Блинкявичюте, ее популярность выросла с 4,2 до 6,8%.

BNS

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