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В рейтинге Doing Business Литва поднялась на 16-ое место

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В рейтинге Всемирного банка Doing Business , который оценивает бизнес-климат, Литва поднялась на пять позиций на 16-ое место среди 190 государств.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что Литва будет стремиться стать наиболее конкурентоспособным рынком в регионе, где будут создаваться хорошо оплачиваемые рабочие места, а опубликованный во вторник рейтинг показывает, что движение осуществляется в правильном направлении.

“Изменения в рейтинге Doing Business сигнализируют о том, что мы идем по правильному пути – и идем быстро. Намечены средства и решения, которые мы будем применять в будущем и стремиться стать наиболее конкурентоспособным рынком в регионе. Наиболее важна для нас окончательная цель этих усилий, а это – новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для жителей Литвы”, – сказал премьер Саулюс Сквярнялис в присланном BNS комментарии.

Рейтинг Doing business – это оценка бизнес-климата по определенной Всемирным банком методике и сценариям. Литва в нем оценивается с 2004 года, до сих пор самой высокой была 15-ая позиция, занятая в 2005 году.

В плане мер правительственной программы установлена цель к 2020 году подняться в этом рейтинге на 15-ое место.

BNS

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