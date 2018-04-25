В рейтинге городов, в которых лучше всего жить, Вильнюс снова занял 81-е место

🔊 Воспроизвести

В рейтинге городов мира, в которых жить лучше всего, Вильнюс снова занял 81-е место.

В рейтинге городов с самым высоким качеством жизни, который ежегодно составляет влиятельная консалтинговая компания США Mercer, столица Литвы опережает и Таллин, который оказался на 86 месте, и Ригу, занявшую 90-е место.

Вильнюс опередил и Варшаву, которая в рейтинге этого года занимает 82-е место. Москва заняла в списке 231 города 167-е место, Киев — 173-е место, Минск — 188-е.

Между тем городом с самым высоким качеством жизни десятый год подряд признана Вена.

Список Mercer составляется как рекомендации для действующих в нескольких странах компаний, которые хотят направить своих сотрудников за рубеж. Он составляется на основании 39 критериев, таких, как доступность жилья, политическая стабильность, уровень преступности, развлечения, загрязненность воздуха, инфраструктура, система здравоохранения, система образования и состояние экономики.

BNS