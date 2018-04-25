В Республике Сербской Новый год решили праздновать 14 января

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Правительство Республики Сербской приняло решение назначить 14 января выходным в республике и праздновать в этот день Новый год. Об этом сообщает издание Nezavisne Novine.

Предполагается, что в назначенный праздничный день не будут работать республиканские органы власти и организации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения и другие лица, празднующие Новый год по юлианскому календарю.

Как известно, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

korrespondent.net