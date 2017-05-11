В результате международной операции задержаны потенциально опасные детские игрушки и конфеты

В ходе международной операции литовская таможня задержала сотни тысяч подделок детских игрушек и конфет. Есть подозрения в том, что эта продукция может быть небезопасной.

Было обнаружено 6084 единиц конфет в пластиковых яйцах и 354 тыс. 960 единиц детских браслетов с конфетами, которые обладали регистрированными торговыми знаками. При проверке выяснилось, что они являются контрафактными, и возможно опасными в употреблении, потому были уничтожены.

Операция Opson V проводилась с декабря прошлого года по март этого года, сообщил Департамент таможни.

Расследование при сотрудничестве литовской таможни и Государственной ветеринарно-продовольственной службы, проводилось после получения информации контрольного ведомства Великобритании о том, что литовские компании продают в интернете конфеты, произведенные в Китае. Эта информация была расследования и выявлены нарушения разных видов.

Конфеты были признаны небезопасными, поскольку при маркировке товара не были декларированы аллергены. Продукты не отвечали требования директив об игрушках, поскольку игрушка внутри яйца была слишком мелкой и представляла угрозу для детей. Продуты также были произведены с нарушением прав на интеллектуальную собственность.

BNS

Метки: Opson V, Литва