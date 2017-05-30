В результате урагана в Москве пострадали 168 человек, 146 были госпитализированы

Более тысячи спасателей участвуют в ликвидации последствий урагана, который обрушился на Москву в понедельник, 29 мая. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.

По последним данным, жертвами стихии стали 11 человек, еще 168 пострадали. Как сообщает “Интерфакс”, по сведениям московской мэрии, в результате урагана погибли шестеро мужчин в возрасте от 20 до 65 лет и пять женщин – от 20 до 62 лет.

Почти 170 человек пострадали в результате урагана в Москве, 146 из них были госпитализированы. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. “Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов”, – уточнил он.

108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах. “В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое”, – сказал Хрипун. Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника. “Ночью и утром были выписаны 38 человек”, – сообщил руководитель департамента здравоохранения. Утром во вторник дополнительно сформированы медицинские бригады главных специалистов, они объезжают московские клиники, проводят консилиумы, отметил он.

В свою очередь, главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сообщил, что в этом лечебном учреждении находятся восемь пострадавших от урагана, трое из них были прооперированы по жизненным показаниям. “Три человека остаются в реанимации в тяжелом и стабильном состоянии, состояние пяти оценивается как средней степени тяжести”, – сказал Шабунин. Он уточнил, что в первую очередь оперировали пациентов с поражением легких, черепно-мозговыми травмами и ранами конечностей.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК – проконтролировать ход и результаты этих проверок. В ведомстве официально подтвердили гибель 11 человек.

“К ликвидации последствий прохождения циклона привлечено свыше тысячи человек и более 170 единиц техники пожарного гарнизона столицы”, – сказал журналистам во вторник заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.

По словам представителя МЧС, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведен на усиленный режим реагирования. “Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники”, – уточнил заместитель руководителя главка.

Мищенко рассказал, что спасатели совместно с аварийными бригадами городских служб распилили и убрали более трех тысяч поваленных деревьев. “Это значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения”, – отметил он.

В столице развернута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах, добавил Мищенко. По его словам, более 4,5 тысячи заявок о происшествиях поступило в МЧС во время урагана. Первые сообщения стали поступать в центр управления в кризисных ситуациях в 15:00.

“Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов”, – уточнил Мищенко, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило в МЧС с территории Троицкого и Новомосковского административных округов и Зеленограда.

Во вторник с 07:00 в бюро судмедэкспертизы организована работа психологов, развернута оперативная группа управления МЧС по Южному административному округу, сообщили в ведомстве.

По словам Мищенко, предупреждение о прохождении неблагоприятного циклона было получено МЧС от центрального управления Гидрометеорологии в 12:30 мск 29 мая. Он отметил, что по полученной информации столичным главком МЧС был проведен “комплекс информирования”: экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях было размещено на сайте главка, также информация была направлена в дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти Москвы; проведена электронная рассылка федеральным и городским СМИ; информация была также направлена операторам сотовой связи.

Семьи погибших при урагане могут получить до миллиона рублей

Правительство Москвы во вторник рассмотрит вопрос о денежных компенсациях семьям погибших при урагане в столице. Размер выплат на каждую семью может составить 1 миллион рублей.

Владельцы транспортных средств, поврежденных в результате урагана в Москве и Московской области, могут рассчитывать на компенсации от страховых компаний, если их машины были застрахованы по КАСКО, сообщил в понедельник РИА “Новости” президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Он уточнил, что если автомобиль застрахован от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и другое, то страхователь получит полное страховое возмещение в пределах лимита страховой суммы, на которую был застрахован автомобиль.

Юргенс также отметил, что, в отличие от КАСКО, ОСАГО под этот риск не попадает. Он пояснил, что КАСКО – это страхование объектов, а ОСАГО – страхование ответственности.

Между тем соцсети заполонили фото и видео последствий урагана в Москве. По данным синоптиков, с 15:30 до 17:00 понедельника порывы ветра в Москве достигали 24 метров в секунду и выше. Ветер срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты, остановки и деревья. Сообщалось о “летающих” гаражах-ракушках. На Новорижском шоссе от порыва ветра рухнула пирамида Голода. Незначительные повреждения получила кровля здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. В районе улицы Верхние Поля обрушился башенный кран.

Несколько поваленных сосен заблокировали выезд представительским автомобилям с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева Горки-9. Одним из множества зданий столицы, которые оказались повреждены в результате урагана, стал Сенатский дворец в Кремле, который служит рабочей резиденцией президента Владимира Путина.

С крыши концертного зала имени П. И. Чайковского сорвало куски обшивки, которые упали на тротуар и проезжую часть Тверской улицы. По словам очевидцев, на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры. На Зубовском бульваре часть ограждения упала на припаркованный автомобиль.



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Метки: Андрей Мищенко, Литва, ураган в Москве