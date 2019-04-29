В РФ ответили на призыв Трампа по ядерному оружию

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В МИД России приветствовали призыв президента США Дональда Трампа полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил в пятницу, 26 апреля, замглавы ведомства Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия готова излагать подробно свою позицию коллегам из США и других стран, включая ядерную «пятерку».

Кроме того, Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

«Еще раз подчеркиваю, что нам бы хотелось убедить наших американских коллег в том, что с учетом происходящего было бы весьма своевременно согласовать совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта, ядерной войны», — сказал дипломат.

При этом Россия внимательно изучает сигналы со стороны США о возможности трехстороннего соглашения по ядерному разоружению с участием Китая, добавил Рябков.

«Мы предельно внимательно фиксируем и изучаем сигналы с американской стороны, в том числе тот сигнал, который транслировала телекомпания CNN со ссылкой на анонимных представителей администрации США», — сказал он.

Как сообщалось, накануне Трамп заявил, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия. Говоря об этом он упомянул Россию, Китай и США.

В то же время, СМИ сообщают, что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

korrespondent.net