В РФ сообщили о противоречиях «ядерной пятерки»

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В Пекине в среду, 30 января, проходит заседание представителей стран «ядерной пятерки». Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, «из-за обострения противоречий» участники встречи отказались от согласования итогового совместного заявления, пишет Интерфакс.

По его словам, в ядерные доктрины «некоторых стран» вносятся изменения, которые снижают порог применения ядерного оружия.

Рябков отметил, что «ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать, уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки».

Кроме того, он отметил тенденцию к раскачиванию режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО), которая грозит серьезными последствиями.

«Происходит раскачивание его (ДНЯО) режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения», — сказал дипломат, выступая на конференции.

Он также отметил, что на этом фоне наблюдается «явное снижение уровня стратегической стабильности».

Накануне стало известно, что в США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Первую партию боеголовок планируют передать военно-морским силам осенью.

korrespondent.net