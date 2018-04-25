В Риме запретили купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов

🔊 Воспроизвести

В Риме вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться в командиров центурий, сообщает The Loсal.

Теперь каждый, кто будет ходить по городу в таком одеянии, заплатит штраф в размере 400 евро.

За распитие алкоголя после 22 часов нарушителям грозит штраф в 150 евро, а продавец алкоголя будет наказан на 280 евро. Размер штрафов за купание в фонтанах может составлять до 900 евро.

Многие годы Рим ужесточал меры в отношении костюмированных «гладиаторов» (в действительности наряд в большинстве случаев соответствовал одежде центуриона) из-за чрезмерной назойливости. В эпоху Римской империи центурионы руководили крупными войсковыми подразделениями. В легионе было 60 центурионов.

Ранее сообщалось, что власти Венеции ограничат число туристов в городе. Кроме того, введут для них «ночной сухой закон».

korrespondent.net