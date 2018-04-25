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В результате пожара, возникшего вечером в воскресенье, 2 сентября, в Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии, основанный в 1818 году, передают международные агентства. О пострадавших не сообщается.

Бразильский сайт Estado de Sao Paulo пишет, что сообщение о пожаре в старейшем историческом музее и научно-исследовательском центре страны поступило примерно в 19:30 по местному времени, к 23:00 стало ясно, что справиться с огнем не удается, вскоре обрушилась крыша горевшего здания. Пожарные были вынуждены сосредоточить свои усилия на локализации пожара, чтобы огонь не распространился на соседние дома.

Главное здание музея в результате пожара было уничтожено полностью, хотя его внешние стены выстояли.

По словам пожарных, справиться с распространением огня не удалось в том числе потому, что два гидранта, установленных около здания музея, не работали. Пришлось обращаться к государственной водопроводной компании Cedae, чтобы организовать процесс тушения. Отмечается и тот факт, что в самом здании музея не было эффективной системы противопожарной защиты.

Часть коллекции музея удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников и пожарных. Но большинство экспонатов, коллекций и архивов уничтожены огнем.

Министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан заявил, что причиной пожара стала «многолетняя халатность».

NEWSru.co.il