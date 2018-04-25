В Рио-де-Жанейро у лауреата Филдсовской премии сразу после награждения украли медаль

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Лауреат Филдсовской премии, молодой математик и профессор Кембриджского университета Каучер Биркар лишился своей медали через полчаса после ее получения на церемонии Международного математического конгресса в бразильском Рио-де-Жанейро, передает G1 .

Ученый, изучающий алгебраическую геометрию, положил награду в портфель, который оставил на некоторое время без присмотра на столе. В итоге портфель исчез, а вместе с ним пропала полученная награда, сотовый телефон и кошелек Биркара. Спустя некоторое время портфель был обнаружен брошенным, но внутри находился только мобильник.

Украденная медаль изготовлена из золота, ее стоимость превышает 4,2 тысячи долларов, передает ТАСС. Сотрудники службы безопасности выставочного центра Riocentro, где проходило мероприятие, просмотрели записи с камер наблюдения и установили одного подозреваемого в совершении кражи. Ведется поиск дерзкого преступника.

Международный математический союз (IMU) присуждает Филдсовскую премию каждые четыре года. В этот раз ее обладателями, помимо Биркара, родившегося в иранском Курдистане, стали итальянец Алессио Фигалли, немец Петер Шольце и индиец Акшай Венкатеш. Бразилия стала первым государством Южного полушария, принявшим мероприятие IMU. На него собрались более 3 тысяч математиков со всего мира.

Филдсовская премия присуждается каждые четыре года, причем ее лауреатами могут стать только молодые ученые, в возрасте до 40 лет. В 2014 году одним из награжденных был уроженец Рио-де-Жанейро Артур Авила. Он стал первым лауреатом-латиноамериканцем. Авилу выдвинули в номинанты ученые сообщества Бразилии и Франции за его успехи в изучении хаотичных систем и эффекта бабочки.

«Нам хотелось бы, чтобы конгресс помог сблизить математическую науку и общество, разрушить негативное представление о ней, представить ее с более привлекательной стороны», — заявил в среду председатель оргкомитета Международного математического конгресса, директор бразильского Института чистой и прикладной математики Марсело Виана.

В рамках конгресса будет сделано более тысячи выступлений, пройдет около сорока научных круглых столов, включая Всемирную встречу женщин-математиков, говорили организаторы.

В феврале 2018 Бразилия вошла в десятку стран, составляющих мировую математическую элиту, что стало очередным признанием ее заслуг в этой области. Ранее в группу избранных входили только страны северного полушария (Россия, Великобритания, Франция, Германия, США, Италия, КНР, Япония, Израиль).

Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года и является крупнейшим мировым математическим событием. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. На этих форумах вручаются главные математические награды, в частности, медаль Филдса. За историю существования премии ею были удостоены пятеро россиян.

Следующий ММК пройдет в Петербурге

В среду стало известно, что Санкт-Петербург выиграл право провести Международный Математический Конгресс в 2022 году. За право проведения Конгресса боролись две страны — Россия и Франция, приглашавшая математиков встретиться в Париже. Заявки стран готовились с 2014 года и были поданы в конце 2016 года. Россия получила большинство голосов — 83. Франция получила 63 голоса, 4 делегата воздержались.

Международный математический конгресс в Петербурге окажет положительное влияние на развитие и популяризацию этой науки в стране, будет способствовать укреплению связей и обмену опытом ученых как внутри страны, так и во всем мире, полагает лауреат Филдсовской премии, научный руководитель Лаборатории Чебышева СПбГУ и профессор Сколтеха Станислав Смирнов.

«Конгресс — это исключительное собрание, пожалуй, аналогов нет в других науках. На Международных математических конгрессах уже 120 лет собираются все ведущие математики мира, вручаются самые престижные награды, в том числе медаль Филдса. Такое мероприятие оказывает в целом положительное влияние на развитие науки в стране, сама подготовка к проведению конгресса укрепляет научные связи ученых внутри страны, связи с зарубежными коллегами, играет положительную роль в популяризации науки», — отметил Смирнов.

По его словам, обычно в конгрессе участвуют почти пять тысяч математиков, но право выступать с докладами — 20 пленарных и 200 секционных — получают только ученые с очень большими достижениями, «это как знак качества работы математика».

Смирнов напомнил, что в послевоенные годы самые сильные математические школы были в СССР, Франции, США. Однако в период перестройки Россия растеряла свое преимущество в этой науке, в том числе, за счет «утечки мозгов».

«Если посмотреть на сегодняшних школьников, студентов, например, с которыми я сейчас работаю, то есть все основания сказать, что у нашей математической школы есть большое будущее. Например, наши студенты недавно вернулись с международной математической олимпиады, где заняли первые места. Традиции сильной математической школы у нас восстанавливаются», — уверен Смирнов.

В России Конгресс проводился единственный раз — в 1966 году, во времена СССР, на базе Московского государственного университета имени Ломоносова.

NEWSru.com