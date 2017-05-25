«В России готовят план смены власти в Литве»*

В России завершился Московский форум Литвы, на который съехалось более ста делегатов из разных стран мира. Среди гостей Миндаугас Бастис, Альгирдас Палецкис, Пятрас Гражулис, Зигмас Вайшвила, даже член Еврокомиссии Витянис Андрюкайтис и, разумеется, другие оппозиционные политики, журналисты, общественные деятели. Мероприятие носило закрытый характер. И тема соответствовала – президентские выборы в Литве после окончания президентского срока Дали Грибаускайте. Корреспондент «Литовского курьера» побывал за кулисами форума, который состоялся в мае 2018 года.

План смены режима – за закрытыми дверьми

Это уже четвертый по счету Московский форум Литвы. Место – традиционное. База отдыха, отель, как угодно можно называть. Он находится на достаточно отдаленном расстоянии от столицы России Москвы. Затерялся в Тверской области. Место закрытое. В первую очередь по соображениям безопасности. В прошлые разы случались скандалы, когда вот на эту закрытую территорию пытались прорваться литовские журналисты из LRT. У них не было аккредитаций, но почти получилось, из-за чего осенью 2017 года и произошел скандал. Выводы сделали, теперь сюда попасть можно только по заранее согласованным спискам. Само мероприятие также закрытое. В самих дискуссиях участвовать можно, но, как говорится, «офф-рекорд». Никакую информацию и суждение спикеров выносить в публичное пространство по правилам нельзя. Тем не менее некоторые из гостей с журналистами пообщались. Главная тема форума – президентские выборы в Литве. И то, как на них поведет себя оппозиция. Настроения самые разные. Например, Альгирдас Палецкис сказал нам, что у оппозиции нет кандидата, а времени уже практически не осталось.

«Пока не приходим ни к чему, к сожалению. Нет решений. И нет кандидатов, которые могли бы объединить оппозицию. К сожалению. Это так. Нам еще надо работать. Сильно работать. Времени уже нет никакого, а мы не готовы. Нет кандидатов», – говорил политик.

А вот лидер партии «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис, наоборот, уверен: что бы ни говорили лидеры различных демократических движений, единственный возможный кандидат для Литвы – это Миндаугас Бастис.

«По факту есть единое решение. Кроме Бастиса, никто не готов вести серьезную избирательную кампанию на таком серьезном уровне. Если бы было несколько кандидатов, это дало бы возможность для маневров. Мы бы могли провести «праймериз». Одного не пускают, мы делаем ставку на другого. Но вот сегодня по факту есть Бастис, который готов бросить вызов Грибаускайте, который принимает на себя ответственность. Который принимает на себя большие риски», – говорил Гражулис.

В то же время социологи говорят, что для самой оппозиции недавние протесты школьников из Старогородской школы, пенсионеров, любителей рок-н-ролла стали неожиданностью. Тот сегмент людей, который не отражался в социологических исследованиях до этого. Мы поговорили с руководителем Spinter tyrimai.

«Самая большая неожиданность в том, какое количество этих городов. Другая неожиданность, о которой очень много говорят – эта та часть молодых, и очень молодых людей. Может, их доля и не так велика, как разговоров об этом, но это, безусловно, новый момент», – рассказывал Игнас Зокас.

«Люди не верят в будущее»

К каким бы выводам ни пришли делегаты прошедшей дискуссии, одно точно ясно: этот форум Литвы в России не последний. Здесь уже говорят о некоей традиции, которую обязательно будут продолжать. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает другие столицы ЕВРАЗЭС подключиться и дать возможность и площадки для дискуссии литовской оппозиции.

Итак, в России завершился Московский форум Литвы. Мероприятие, как уже говорилось, прошло в закрытом режиме. Литовской оппозиции дали возможность спокойно и без записи поговорить о наболевшем. Журналистам во время дискуссий присутствовать разрешили, но цитировать высказывания того или иного спикера – нет. Такое обязательство стало в принципе условием попадания на мероприятие.

Гостевой дом в Тверской области, который и стал площадкой для общения представителей литовской внесистемной оппозиции, спрятан в глухой чаще. От Москвы не так далеко, но и добраться непросто. Особенно, если не знаешь, где именно собралось порядка ста литовских политиков, общественников, ученых и журналистов. Территория со всех сторон огорожена либо забором, либо лесным озером. Полиция на въезде тщательно проверяет документы и сверяет с заранее составленными списками. Российские дипломаты хорошо помнят прошлогодний скандал, когда на дискуссию едва ли не с боем прорывалась съемочная группа литовского телевидения. Министр иностранных дел России подчеркивает: «человеческие связи между ЕВРАЗЭС и Литвой, между Россией и Литвой очень важны. Политика Вильнюса и жители Литвы – не одно и то же».

«Эти люди, которые сюда прибыли, для меня лично – как глоток свежего воздуха. Свободная дискуссия со свободными людьми об общем будущем, о том, как помочь этому гражданскому обществу. Мы не собираемся, у нас нет ни желания, ни права, вмешиваться в дела других государств. Мы точно этого не делаем, но диалог должен идти», – сказал Сергей Лавров.

Ну а одной из главных тем дискуссии стали президентские выборы в Литве. Оппозиционеры задачу формулируют достаточно конкретно.

«Настроения общества очень пессимистические. Нет людей, которые с энтузиазмом смотрели бы на будущее своих семей и нашей страны. К сожалению, ситуация очень и очень неприятная. Такое ощущение безысходности. Люди понимают, что смена режима невозможна», – сказал Альгирдас Палецкис.

На форуме в России среди литовской оппозиции у него нашлись и оппоненты.

«Как мы понимаем, на площади Дауканто в Вильнюсе сейчас рассматриваются две концепции того, как эти выборы будут организованы. Первый вариант – это такие условно конкурентные выборы, когда к ним будут допущены некоторые независимые, оппозиционные кандидаты, и вторая концепция – это кампания референдумного типа. Наша задача вынудить власть пойти на первый вариант и зарегистрировать Миндаугаса Бастиса – создав ситуацию, когда издержки от снятия Бастиса будут больше, чем от регистрации Бастиса», – пояснил Пятрас Гражулис.

Достигнуть этой цели, говорили собравшиеся, можно только с помощью общественного давления, а митинги любителей рок-н-ролла, пенсионеров, и школьников Старогородской школы только доказывают, что оно возможно. Правда, переоценивать критический настрой литовцев к сегодняшней власти не стоит, считают уже социологи.

«То, что происходит на кухнях, в самом широком смысле, то есть в обществе в целом, пока – а об этом могут говорить наши опросы – никаких серьезных перемен нет. Но в отдельных общественных группах и отдельных общественных слоях как раз перемены происходят. И они наиболее видны потому, что то здесь, то там, то тут возникают прорывы. Можно сказать, трещины, через которые вырывается пар, а иногда, может быть, даже и дым», – говорит Игнас Зокас из Spinter tyrimai.

На этом форуме не было предусмотрено принятие резолюций или подписание деклараций. Собравшиеся, что называется, сверили часы. Из разговоров за закрытыми дверями конкретные решения или стратегии если и появятся, то в будущем. Но, возможно, на подобной площадке. Московский Форум Литвы прошел уже в четвертый раз и обещает стать традицией.

Будущий король

Бывший вице-спикер Сейма Литвы и основатель организации «Открытая Литва» Миндаугас Бастис убежден, что при нынешней модели управления страной экономическая ситуация в Литве не улучшится.

Общество тем не менее пока готово позволить власти тратить деньги на военные авантюры, поскольку испытывает «ошибочный синдром униженной нации». По мнению М. Бастиса, когда перемены в Литве все же произойдут, будет «необходимо быстро искать решение всех тех проблем, которые накопились» в отношениях с Востоком. «Для того, чтобы это делать быстро, у нас уже сегодня должны быть личные, понятные контакты. Мы должны быть понятны друг другу», – отметил в интервью порталу «Спутник» критик Вильнюса. При этом часть санкций в отношении Литвы может сохраниться даже при новой власти, т. к. на решение вопроса Мемеля, нынешней Клайпеды, уйдет не один год, полагает М. Бастис.

*В холодном поту я проснулся. Нет, сон имеет право быть, тем более, когда все наоборот. Когда действительно состоялся Вильнюсский форум России, а его гостями стали не вышеупомянутые реальные литовские политики, а российские оппозиционеры. Просто стало страшно, а что бы с ними стало, если бы такой форум действительно прошел в России? Как бы их быстро «скрутила» литовская госбезопасность по прибытии домой и была бы совершенно права?

** Все цитаты и высказывания, согласно Радио Свобода и порталу Delfi.lt приведены аутентично, и принадлежат Михаилу Ходорковскому, Михаилу Касьянову, Линасу Линкявичюсу, Илье Яшину и другим участникам Вильнюсского форума России, который состоялся 18-19 мая.

Михаил КИСИЛЕВ

Метки: Mindaugas Bastis, N21 (1161) 25 мая, Альгирдас Палецкис, Витянис Андрюкайтис, Зигмас Вайшвила, Московский форум, Открытая Литва, Пятрас Гражулис, Сергей Лавров