В России изменились правила обязательного медицинского страхования

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28 мая в РФ вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС), усиливающие профилактическое направление в работе поликлиник. Новые правила также предусматривают более тщательный контроль за соблюдением прав застрахованных и плотное электронное взаимодействие территориального фонда ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого будет определена группа здоровья.

Пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в постоянном медицинском контроле, поместят под диспансерное наблюдение и будут обследовать несколько раз в год. О необходимости пройти медосмотр будут напоминать медики и представители страховой компании, выдавшей полис ОМС, пишет «Российская газета».

Контроль над диспансерным наблюдением позволит организовать доступ пациента к технологичным методам лечения, снизить риск смерти или инвалидизации по кардиохирургическим, нейрохирургическим и эндокринно-хирургическим профилям, своевременно выявить прогрессирование онкозаболеваний, объяснил «Медвестнику« член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко.

Согласно новым правилам, страховые компании теперь должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. К ним, например, относятся, требование денег за обследование или консультацию, затянувшееся ожидание в очереди на дорогое исследование или плановую госпитализацию.

Страховые медицинские организации ежедневно будут вести учет состоявшихся и несостоявшихся госпитализаций, сверяясь по спискам из поликлиник и больниц. Если поликлиника направила пациента в стационар, но он там не находится, страховые представители свяжутся с пациентом и выяснят причину. Если виновато медучреждение, пациентам помогут в решении проблемы.

Если у пациента возникнут сомнения в качестве диагностики и лечения, страховые представители могут назначить экспертизу полученной медпомощи и организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного специалиста с помощью телемедицины. Правила также предусматривают, что пациенты смогут получить консультацию о своих правах прямо там, где они могут быть нарушены: медорганизации обязаны предоставлять место для работы страховых представителей.

Кроме того, вводятся штрафные санкции к медучреждениям за необоснованные схемы фармакотерапии. Например, если онкобольному назначена давно известная схема химиотерапии, тогда как необходимо провести генетические исследования и назначить современный дорогостоящий таргетный препарат, предусмотрена санкция в размере 90% стоимости медицинской помощи.

Также предусмотрено увеличение санкции за непредоставление медицинской документации и искажение информации в реестрах счетов, что снизит объем приписок и позволит сохранить деньги в системе ОМС.

Согласно новым правилам, многофункциональные центры и Единый портал госуслуг будут принимать заявления о выборе или замене страховой медицинской организации и выдавать оформленные полисы ОМС либо временные свидетельства. При этом необходимости в замене ранее выданного полиса нет, а если застрахованное лицо возможно однозначно идентифицировать в едином регистре застрахованных лиц, то вместо полиса ОМС можно предъявлять паспорт.

Приказ Минздрава о новых правилах ОМС в феврале возмутил частные клиники, которые выступили против ограничения права медорганизаций на компенсацию финансовых затрат за оказанную медицинскую помощь по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи при наступлении страхового случая (заболевания). В апреле Минюст РФ вернул приказ на доработку, а 17 мая зарегистрировал документ.

NEWSru.com