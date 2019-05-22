В России ответили на угрозы США по Северному потоку-2

В России назвали «негодным политическим инструментом» возможные санкции США в отношении газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 21 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.

«Наша позиция известна: Северный поток-2 — это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы», — говорит дипломат.

При этом заявления о возможных санкциях США в отношении проекта он назвал «негодным политическим инструментом, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, заставить европейцев покупать более дорогой американский газ».

«В конечном счете все зависит от того, насколько сами европейцы смогут занять позицию, которая, прежде всего, отвечает их интересам, а не геополитическим конституциям, которые на сегодняшний день множатся в головах людей в Вашингтоне», — отметил замглавы МИД РФ.

Ранее министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев рассказал о подготовке санкций в отношении российского газопровода. Точные сроки их введения он не назвал.

korrespondent.net

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