В России пообещали ответить на новые санкции ЕС

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В МИД РФ пообещали ответить на новые антироссийские санкции, введенные Европейским союзом против российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в субботу, 16 марта.

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — говорится в комментарии.

В Москве также обвинили Брюссель в «лицемерии и цинизме», отметив, что речь идет о пограничниках, которые «мужественно выполняют свой долг» и пресекли «грубую провокацию», которую якобы организовал Киевом в районе Керченского пролива.

В российском дипведомстве считают, что решение Совета ЕС демонстрирует неуважение к праву РФ на защиту собственной государственной границы.

«Это — безответственный путь, который лишь поощряет Киев к продолжению политики провокаций, несущей угрозу безопасности Российской Федерации и других государств Причерноморского региона, в том числе членов самого Европейского союза», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в Евросоюзе ввели персональные санкции против восьми человек за задержание украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Ранее в МИД РФ пообещали также «практический ответ» на санкции США и Канады.

korrespondent.net