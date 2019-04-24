В России спустили на воду новейшую подлодку

В России во вторник, 23 апреля, спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 Белгород, которая является первым носителем аппаратов Посейдон, сообщает ТАСС.

Отмечается, что достройка субмарины продолжится на воде. По данным издания, испытания ядерного реактора и швартовые испытания подлодки запланированы на этот год. В 2020 году, состоятся заводские ходовые и государственные испытания субмарины, а в конце того же года Белгород должен быть передан флоту.

Агентство отмечает, что новая подводная лодка сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Атомная подводная лодка Белгород была заложена 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012-го ее перезаложили по новому проекту. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны.

Она будет оснащена беспилотным подводными аппаратами Посейдон, которые способны передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей. Такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

Ранее Минобороны РФ показало испытания подводного беспилотника Посейдон.

korrespondent.net