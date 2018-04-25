В России упрощают процедуру получения гражданства иностранцами и соотечественниками

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Государственная дума приняла 18 декабря в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О гражданстве РФ», наделяющие президента России правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Это позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима», — говорится в сообщении.

«В первую очередь, данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине, — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола Церкви и преследования верующих».

Одновременно упрощается порядок получения российского гражданства для соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве РФ не по месту регистрации, как того требует действующее законодательство, а по месту пребывания.

Володин также сообщил парламентским журналистам, что Госдума может рассмотреть особый порядок получения гражданства для пострадавших за веру священнослужителей и верующих на Украине. «Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания», — цитирует его сайт Госдумы. — Парламентской Ассамблее ОБСЕ давно пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко. Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан. На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы».

В конце октября Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики РФ до 2025 года, которая, по его словам, «направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства».

NEWSru.com