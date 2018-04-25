В России увековечат 20 мест казни жертв Холокоста

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Сразу 20 мест массовых казней и захоронений евреев в годы Великой отечественной войны будет увековечено на территории России в 2018 году в рамках нового этапа программы «Вернуть достоинство».

Памятники жертвам Холокоста появятся в городах и поселках Брянской, Волгоградской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Ставропольского края и Республики Калмыкия.

Гранитные обелиски планируется открыть до конца октября этого года, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского еврейского конгресса Михаил Савин.

7 августа состоится торжественное открытие памятника жертвам Холокоста в городе Благодарном Ставропольского края, где во время оккупации нацистами были расстреляны 187 человек, в том числе 169 евреев. Впервые в церемонии в рамках программы «Вернуть достоинство» примет участие посол Израиля в России Гарри Корен.

В этом году очередной этап программы «Вернуть достоинство» начался в июне с открытия плит с именами казненных узников Смоленского гетто и монумента на месте расстрела семьи Баум в городе Плавск Тульской области. При этом если в Плавске были увековечены десять человек — пятеро взрослых и пятеро детей, то в братской могиле поселка Вязовеньки Смоленской области покоятся останки трех тысяч бывших узников гетто (из них участникам программы «Вернуть достоинство» удалось восстановить 1413 имен). Обе церемонии открыл президент Российского еврейского конгресса и основатель программы «Вернуть достоинство» Юрий Каннер.

Программа по увековечиванию памяти погибших в Холокосте, которую совместно реализуют Российский еврейский конгресс и центр «Холокост» при поддержке фонда евангельских христиан «Эвен Эзер» и других, это пример многолетнего успешного партнерства общественных и религиозных организаций, региональных властей, меценатов, местных историков и краеведов. С момента создания программы в 2009 году открыто уже более 70 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны.

Всего же в России более 500 таких мест, большинство из которых никак не отмечены. Задача программы «Вернуть достоинство» — установить памятники на каждом из них.

NEWSru.com

