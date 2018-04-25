В российских аэропортах меняются правила посадки в самолет

🔊 Воспроизвести

В российских аэропортах появится возможность посадки в самолет по электронному посадочному талону. Соответствующий приказ министерства транспорта РФ вступил в силу в воскресенье, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

Теперь пассажир при самостоятельной заблаговременной онлайн регистрации будет получать электронную версию посадочного талона, который будет предъявлять при проходе на досмотр и в самолет на экране телефона или иного электронного устройства. Авиаперевозчики при этом будут обязаны информировать своих пассажиров о возможности получения электронного посадочного талона.

Бумажные талоны сохранят свое действие, в случае необходимости их можно будет распечатать в аэропорту.

«Это особенно важно для граждан, использующих воздушный транспорт для командировок и отчитывающихся о них по месту работы», — считают в Минтрансе.

В пресс-службах столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово отчитались о полной технической готовности к функционированию новой системы.



В московских аэропортах Шереметьево, Домодедов и Внуково заявили агентству о технической готовности обслуживать пассажиров по электронным посадочным, однако точную дату запуска сервиса не назвали.

NEWSru.co.il