В «Ростехе» заявили о намерении доминировать на мировом рынке тактических беспилотников

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Госкорпорация «Ростех» заявила о создании на базе холдинга «Технодинамика» парашютного дивизиона, в который вошли НИИ парашютостроения, Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» и Солнечногорский механический завод.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха», парашютный дивизион был создан для конкуренции с западными производителями на рынке космических, грузовых и людских парашютных систем. Еще одной целью его создания в госкорпорации назвали доминирование на рынке тактических ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и на рынке подготовки операторов и техников гражданских БПЛА.

По замыслу руководства «Ростеха» дивизион займется производством космических парашютных систем, грузовых, тормозных, спортивных, боеприпасных, спасательных (для летательных аппаратов), пожарных, а также парашютов для сил специальных операций. В госкорпорации ожидают, что выручка дивизиона к 2020 году может составить порядка 13 млрд рублей.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова в сфере создания космических парашютных систем Россия является мировым лидером. При этом в создании парашютных систем для сил спецопераций лидерами являются американские и израильские компании. Российские парашюты могут составить конкуренцию их продукции, но на мировом рынке их не знают.

В свою очередь, эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов отметил, что сейчас на рынке тактических ударных БПЛА безусловным лидером являются американские беспилотники семейства Shadow. Вторую позицию на рынке тактических ударных беспилотников занимает Израиль, где выпускаются беспилотники Aerostar, Searcher и Hermes. За третье место, по мнению Федутинова, спорят Китай с БЛА ASN-209, ЮАР с БПЛА семейства Seeker и Турция c БПЛА Bayraktar.

Россия же на этом рынке не присутствует, отметил эксперт, уточнив, что в российских Вооруженных силах в настоящее время имеется всего один аппарат такого класса. Речь идет о беспилотнике «Форпост», который представляет собой лицензионную копию израильского БПЛА Searcher MkII. Кроме того, сейчас идет разработка БПЛА «Корсар» и модернизированной и локализованной версии «Форпоста».

«Маловероятно, что этот список может быть расширен в ближайшие годы. Не вполне понятно и именование БПЛА подобного класса ударными, поскольку ударные возможности у них весьма символические», – сказал Федутинов.

В то же время эксперт отметил, что успех на международном рынке может иметь проект по созданию управляемой парашютной платформы, представляющей собой некоторый аналог американской системы Sherpa. Платформу массой до 4 тонн планируется использовать для доставки грузов в интересах Воздушно-десантных войск.

«Кроме того, наработки по данной теме могут быть в перспективе использованы в других проектах в области беспилотных систем, главным образом парашютного типа», – подытожил Федутинов.

NEWSru.com