В Руанде запретили косметику для отбеливания кожи

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Подобные кремы, которые используют для отбеливания кожи, в Руанде теперь запрещены. Часто такая косметика для темнокожих содержит сильные или даже запрещённые токсины — например, гидрохинон и ртуть. Власти страны объявили, что это представляет серьёзную угрозу здоровью людей.

Впрочем, многие руандийки не согласны. Женщины используют косметику для отбеливания кожи много лет. Одна из женщин говорит, что делает это, чтобы выглядеть привлекательнее в глазах мужа.

Более того, женщина также сама производит и продаёт подобные мази. Теперь у неё осталось немного времени, чтобы распродать и использовать остатки. В противном случае, полиция может их конфисковать. Рейды начались ещё в конце 2018-го.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти половина африканских женщин пользуется косметикой для отбеливания кожи.

Однако всё больше стран запрещают такие препараты. Среди них Гана, Кения и Южно-Африканская Республика. Впрочем, спрос на кремы по-прежнему большой. А это означает, что продавать такую косметику теперь будут больше на чёрном рынке.

ntdtv.ru