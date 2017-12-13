В Рукле умер хорватский военнослужащий

Во вторник в международном батальоне НАТО, дислоцированном в Рукле, умер хорватский военнослужащий, сообщило в среду Минобороны Литвы.

По предварительным данным, он был найден без признаков жизни в казарме, в своей комнате, его нашли сослуживцы. Расследование в связи с этой смертью проводит литовская правоохрана.

О смерти военнослужащего извещены его близкие. Руководство обороны Литвы выразило им соболезнования.

Хорватия присоединилась к боевой группе батальона передовых сил НАТО в начале декабря. Численность первого военного контингента Хорватии в составе боевой группы батальона передовых сил НАТО под командованием Германии составляет примерно 180 человек.

Помимо хорватских военных в многонациональной боевой группе батальона НАТО служат более 450 германских военных, 100 бельгийских, 20 люксембургских, 200 норвежских и более 200 нидерландских.

BNS

Метки: Литва