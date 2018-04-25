В Румынии авансом завели уголовное дело против самопровозглашенного организатора акции протеста, намеченной на 10 августа

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Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии возбудило в среду уголовное дело в соответствии с законом о «предотвращении и борьбе с терроризмом» от 2004 года в отношении гражданина Овидиу Гросу за подстрекательство к насилию во время предстоящей 10 августа в Бухаресте акции протеста, передает ТАСС.

«В ходе программы одного из телеканалов 6 августа 2018 года было показано интервью Овидиу Гросу, который назвал себя «подлинным организатором протеста диаспоры 10 августа» и побуждал будущих участников манифестации прибегнуть к актам насилия против сил правопорядка, в том числе против их жизни», — указывается в сообщении управления.

Подозреваемому запрещено пользоваться интернетом, выезжать за пределы уезда без разрешения управления, давать интервью, участвовать в общественных собраниях, хранить и применять оружие.

Телеканал Antena 3 показал в понедельник интервью Гросу, который, в частности, заявил: «Пламя, дым и кровь на улицах — других вариантов нет. Я говорю о революции, а не о протесте». «Я предупреждаю силы правопорядка: любой, кто попробует подавить эту манифестацию, будет осужден Международным уголовным судом, потому что в этих условиях мы имеем право убивать».

В пятницу, 10 августа, на площади Виктории в Бухаресте состоится акция протеста граждан, живущих и работающих за пределами Румынии, в которой примут участие также представители оппозиционных политических партий. Предполагается, что на площадь может выйти до 1 миллиона человек.

Риторика организаторов протеста в социальных сетях агрессивна, при этом цели акции и требования участников весьма неопределенны, говорят местные чиновники.

Так, глава МИД Теодор Мелешкану признался на пресс-конференции во вторник, что он «не понимает очень хорошо, какова цель этого протеста». «Надеюсь, что, как и до сих пор, пройдет в нормальных и цивилизованных условиях, без насилия», — сказал он.

NEWSru.com