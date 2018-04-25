В Румынии от гриппа умерли десятки людей

Сообщается, что последние два человека, которые умерли от гриппа, был 32-летний мужчина из уезда Телеорман, у которого подтвердили заболевание вирусом гриппа, типа А и 41-летняя женщина из уезда Олт, в которой также был обнаружен вирус гриппа типа А.