В Саудовской Аравии положен конец «тайным разводам»

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6 января 2019 года в Саудовской Аравии вступило в силу постановление, обязующее суды извещать женщин о разводе, посылая им текстовые сообщения. Это должно положить конец практике «тайных разводов», когда женщины даже не знали, что остались одни.

«Новая мера позволит женщинам защищать свои права, в том числе – добиваться алиментов. Она также призвана обеспечить, что адвокаты не смогут злоупотреблять своими полномочиями», — сообщила BBC адвокат Насрин аль-Гамди.

В суды королевства подано множество исков от женщин, которых развели так, что они и не знали. Новое правило сделает это невозможным, а значит, улучшит положение женщин — несмотря на то, что о бракоразводном процессе они узнают только после его окончания.

Несмотря на развернутую наследным принцем Мухаммадом модернизацию, женщины по-прежнему лишены большинства гражданских прав, а система опекунства продолжает действовать. Многие активистки, добивающиеся улучшения положения женщин, находятся в тюрьме.

NEWSru.com.il