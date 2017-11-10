В Саудовской Аравии впервые в истории арестовали принцессу

В рамках масштабной кампании по искоренению коррупции в верхних эшелонах власти Саудовской Аравии впервые в истории была арестована принцесса, сообщило издание Arabi21. Рим бинт аль-Валид ибн Талал была задержана в среду, 8 ноября. Ранее по обвинению в коррупции и отмывании денег был арестован отец принцессы – международный инвестор аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз аль Сауд, один из богатейших людей мира, которого называют арабским Уорреном Баффетом.

В статье об очередном аресте члена королевской фамилии не приводится никаких подробностей, однако отмечается, что в Саудовской Аравии волну арестов объясняют борьбой с коррупцией, в то время как на Западе связывают происходящее с искоренением политических противников наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Принц аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз аль Сауд является племянником короля Салмана. Он заработал свое состояние на инвестиционных проектах и скупке акций. В 2007 году Forbes оценивал его личный капитал в 21,5 млрд долларов. Принц имеет три научных степени, в том числе по философии, и трижды разведен. Принцесса Рим родилась от его первого брака.

Аль-Валид – внук основателя Саудовской Аравии и племянник шести саудовских королей. Несмотря на это, он всегда держался вне ядра политической власти в стране и посвящал все внимание международной корпорации, через которую делал инвестиции. В прошлом году в СМИ просочились сведения о намерении короля Салмана отправить племянника почетным послом Саудовской Аравии в Израиле. Он был арестован 4 ноября в числе 11 принцев и нескольких бывших министров всего через несколько часов после назначения наследного принца Мухаммада главой антикоррупционного комитета.

По данным The New York Times, эмир является акционером Twitter, Citigroup и 21st Century Fox. Принц вел бизнес с такими “титанами делового мира”, как Билл Гейтс, Руперт Мердок и Майкл Блумберг. В августе этого года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка “Югра” Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц аль-Валид.

Что касается саудовских принцесс, то ранее их неоднократно привлекали к ответу перед законом за пределами Саудовской Аравии. Так, например, в 2013 году власти Калифорнии обвинили принцессу Мешаэль Алайбан, супругу принца Абдулрахмана бин-Насера аль-Сауда, в том, что она держала в рабстве домработницу-африканку. В прошлом году парижский художник пожаловался в полицию на саудовскую принцессу. По ее приказу охранники избили и связали француза, а затем заставили целовать ноги принцессы. Имя дамы не называлось, однако известно, что она является близкой родственницей короля Халида, правившего страной с 1975-го по 1982 годы.

В 2001 году за решетку в городе Орландо во Флориде угодила Бинах аль-Саид, племянница короля Саудовской Аравии Фахда. Ей грозил 15-летний срок лишения свободы. По словам пострадавшей от ее агрессии индонезийской служанки, принцесса била ее, в том числе головой об стену, и толкала с лестницы. При этом возможности убежать у горничной не было.

Одну ночь Бинах аль-Саид провела в одиночной камере, после чего предполагаемую садистку выпустили под залог в пять тысяч долларов.

В 1995 году в том же Орландо жена наследника трона принцесса Маха аль-Судайри прилюдно избила слугу, заподозренного ею в краже наличных денег и драгоценностей на 200 тысяч долларов. Охранявшие принцессу помощники шерифа были впоследствии понижены в должности за то, что не предотвратили избиение, не запротоколировали его и не сообщили о нем вовремя.

А в 2006 году в преступлении уличили принцессу Хану аль-Джадер, проживавшую в городе Винчестер штата Массачусетс. Злоумышленница платила служанкам всего по 300 долларов в месяц, а трудились они практически круглосуточно, убирая, готовя и ухаживая за мужем-инвалидом принцессы и ее детьми. Хану аль-Джадер суд приговорил к двум годам лишения свободы условно, после чего ей грозила депортация.

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