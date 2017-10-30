В Саудовской Аравии женщин пообещали пускать на спортивные стадионы

Власти Саудовской Аравии анонсировали очередной шаг в направлении расширения прав живущих в стране женщин. С 2018 года им будет позволено посещать спортивные мероприятия на местных стадионах наравне с мужчинами, сообщает Arab News.

О планах властей сообщил председатель Главного спортивного управления Саудовской Аравии Турки аш-Шейх. По его словам, в рамках намеченных мер власти переоборудуют основные стадионы в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, “чтобы подготовить их к приему семей”.

Ранее в Джидде был открыт первый фитнес-центр для женщин Studio 5. Церемонию провела саудовская принцесса Рима бинт Бандар Аль Сауд. 13 октября она была назначена на должность президента Федерации спортивных общин Саудовской Аравии, став первой женщиной в истории королевства, занимающей столь высокий пост в области спорта.

23 сентября впервые в истории Саудовской Аравии женщин пустили на стадион в Эр-Рияде для участия в праздновании 87-го Национального дня.

Саудовская Аравия считается страной с самыми жесткими правилами в отношении женщин, которая ограничивает их права во многих сферах. Так, представительницам слабого пола запрещено появляться в обществе без сопровождения родственника или опекуна мужского пола. Кроме того, женщинам запрещено путешествовать в одиночку, самостоятельно передвигаться по улицам и ходить на работу.

Тем не менее в последнее время ситуация с бесправным положением женщин в стране начинает постепенно меняется. Так, недавно дамам на законодательном уровне разрешили водить машину. Кроме того, студенткам разрешили пользоваться мобильными телефонами.

Реформы в отношении женщин в Саудовской Аравии являются частью программы “Видение-2030”, предложенной в 2015 году принцем Мухаммедом бен Сальманом на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии – диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер. Кроме того, в рамках стратегии предпринимается целый ряд мер, направленных на вовлечение представительниц прекрасного пола в общественную жизнь, передает ТАСС.

NEWSru.com

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