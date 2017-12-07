В счастливом беспамятстве

В парламенте Литвы – очередное предложение по борьбе с советским наследием. Символы коммунизма, как известно, запрещены уже давно, но осталась масса объектов, которые косвенно напоминают о советских временах. Среди них – даже названия школ и улиц, не говоря уже о звездах на надгробиях захоронений советских солдат. Все это, а особенно первое, необходимо искоренить, решили консерваторы.

Герои, которые не герои

И предложили новый законопроект. Вслед за Украиной и Польшей очистить общественные места от последних отголосков тоталитарных идеологий. «Черный список» длинный – в него могут попасть даже памятники известным литовским писателям.

В законопроекте консерваторов – демонтаж или переименование всех общественных объектов, мало-мальски отсылающих к советскому прошлому. Помимо зданий, памятников и площадей в список попали именные конкурсы, премии и улицы. Установить, какие именно из них пропагандируют тоталитаризм, в правом фланге предлагают поручить историкам и правительству. Пока же один из авторов проекта, в недавнем прошлом политолог Лауринас Кащюнас, насчитал более сотни, по его мнению, нежелательных объектов по всей стране.

«Мы хотим своим законом четко регламентировать, что различные общественные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть убраны, либо заменены. Таких объектов коммунистического наследия в Литве осталось около 150-160», – говорит политик.

Консерваторы настроены серьезно: убирать, считают они, нужно даже вильнюсские памятники Пятрасу Цвирке и Саломее Нерис, чье творчество изучают все школьники. Бывший глава МИД Аудронюс Ажубалис убежден, что у этих писателей – «темное прошлое».

«Нужно решить, что важнее – творчество личности или понятие независимости государства. Если человек действовал против государства, это – человек, связанный с приходом и укреплением оккупации. Множество писателей и живописцев, которые сотрудничали с нацистами, например, Кнут Гамсун, были прекрасными творцами, и это не мешает издавать их книги и холсты. И все же вы не найдете ни одной улицы, художественного центра или конкурса, названных в их честь», – рассуждал А. Ажубалис.

Пополнится ли Грутский парк (и, кстати, останется ли он в принципе законным – ведь также демонстрация) новыми скульптурами, Сейм будет решать уже после зимних праздников. Пока же проверку на «историческую чистоту» проводят вильнюсские власти. В мэрии спорят, нужно ли подыскать новое имя гимназии и улице Саломеи Нерис, улице Людаса Гиры, дому-музею Венцловы и множеству других объектов.

Запретят «Аэрофлот»?

Такие рассуждения – история старая. Политики уже многие годы время от времени возвращаются к вопросу «чистки» общественного пространства. В октябре этого года договорились до едва ли необходимости запрета «Аэрофлота» в Литве. Не понравился логотип российской авиакомпании.

Поводом стала рекламная кампания туроператора West express, который на своих плакатах, рекламируя полеты «Аэрофлота», изобразил стюардессу российского авиаперевозчика с фирменной эмблемой с серпом и молотом.

Реклама возмутила литовскую журналистку Риту Милюте, которая опубликовала гневную запись на своей страничке в социальной сети Facebook. Позже к ней присоединились и литовские политики, которые потребовали или не рекламировать «Аэрофлот», или удалять и не использовать эмблему компании в Литве, которая, к слову, является международным брендом.

«Во-первых, такое использование советского символа в общественном месте нарушает статью 524 Кодекса административных правонарушений Литвы «Распространение и демонстрирование нацистских и коммунистических символов». (…) Использование советских символов оскорбляет достоинство множества людей, пострадавших от преступной деятельности Советского Союза, и их потомков. Зафиксированный рекламный стенд стоит на улице Васаре 16-осес прямо напротив бывшего штаба КГБ — штаба преступной организации, о репрессиях и преступлениях против человечества которой напоминают символы, используемые в рекламе, распространенной компанией West Express», — писал тогда депутат Сейма Литвы, консерватор Мантас Адоменас.

«Во-вторых, использование советских символов в эмблеме авиалиний «Аэрофлот» вызывает другой вопрос: поскольку используемая там советская символика нарушает статью 524 Кодекса административных правонарушений Литвы, можно ли впускать самолеты этой авиалинии на территорию Литвы? 3 часть статьи 524 Кодекса гласит: «За предусмотренное в части 1 этой статьи административное правонарушение необходимо конфисковать вещь, которая была инструментом свершения административного правонарушения». Об этом я и написал генеральному директору West Express (надеюсь, эту рекламу сразу уберут, и не придется обращаться в прокуратуру) и главе администрации Гражданской авиации», — похвалился Адоменас.

Рекламу на проспекте Гядимино действительно убрали оперативно, а в West Express заверили, что выясняют законность использования запрещенных в Литве символов, если они являются частью международного зарегистрированного бренда.

Что еще запретить?

Вопрос – широк, а ответ зависит от полета фантазии политиков. Например, напоминать о тоталитарном советском прошлом могут «хрущевки» и «сталинки», а ведь это основной жилой фонд страны. Остается только сносить, ведь никакая реновация не изменит статуса многоэтажек. Обнулить образование всей сегодняшней политической элиты, ведь многие из них в советское время строили успешную карьеру. Кто в комсомоле, кто в Высшей партийной школе.

В целом как раз на этой неделе в СМИ – очередной виток дискуссии о необходимости четкой стратегии исторической идеологии. Она у нас и так есть, и все прекрасно знают, о чем говорить можно, а о чем – не стоит. Но формального документа, где прописаны все догмы, – нет. Именно поэтому, считают некоторые историки и обозреватели, в стране время от времени вспыхивают страсти о послевоенных партизанах или других исторических личностях. А этим, убеждают со страниц литовских СМИ, пользуется враждебная российская пропаганда, которая под символом свободы дискуссии и демократии то и дело раскалывает общество. А вот если четко прописать, едва ли не на законодательном уровне, кто враг и кто предатель – то рецидивов про 13 января и всяких выражений про роль участников противостояния не будет.

Первые разговоры о том, что демократия – это вопрос едва ли не вторичный, уже прозвучали.

Цемент нации – страдание?

Надо ли в век глобализма говорить о патриотизме и национальном самосознании, а также грозит ли исчезновение всей литовской нации – обо всем этом рассуждали в минувший понедельник политики и философы аж в Сейме.

История свидетельствует, что многие нации и народы исчезли с лица земли. Если не получится решить задачу сохранения литовского народа сегодня, то Литва станет не первой и не последней вымершей нацией, говорили выступающие. Ведущая роль в спасении нации отведена политикам, однако они далеки от народа. Последние 30 лет политическая элита в принципе избегает разговоров о нации.

«На нацию нужно смотреть через призму единственной нации, которая является эталоном – это еврейский народ. Если хочешь сохранить народ, то сохранишь его при любых условиях. Нужно только найти точку опоры, нужны авторитеты и книга. А демократия и прочее в этом деле далеко не самое главное. Если исчезает нация, то в этом виноваты соотечественники, а не демократия», – считает политолог Арвидас Йокубайтис.

На заявленный вопрос ответа, разумеется, не нашли. Однако так или иначе, но он с каждым годом становится все острее. Прямо пропорционально эмиграции и таянию населения. А значит, единственная возможность – срочно выстраивать платформу для идентичности нации. Ту самую точку опоры.

И сам по себе этот вывод не является чем-то страшным. Вопрос только, в каком направлении будут выстраивать национальную идею. Пока что кажется, что пойдем самым простым путем – вычищая прошлое и цементируя образ страдания. Риторический вопрос: появится ли комфортный климат для процветания в обществе запретов и счастливого беспамятства.

Тем временем

За незаконное перезахоронение оштрафована организация

Департамент культурного наследия (ДКН) назначил штраф в размере 1500 евро организации «Забытые солдаты» за незаконное перезахоронение останков советских воинов на Антакальнском кладбище.

По словам директора ДКН Дианы Варнайте, штраф был назначен за то, что процедура перезахоронения, место и памятник с контурами пятиконечной звезды не были согласованы с МИД и Минкультом Литвы, как этого требуют законы. Варнайте заметила, что нет сомнений в том, что звезда – советский символ.

«Департамент принял решение назначить штраф литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты», которую возглавляет Виктор Орлов, за серьезные нарушения правил. Было принято решение назначить штраф в размере 1448 евро», – сказала Варнайте информационному агентству BNS.

По ее словам, Орлов признал факт нарушений и согласился с обвинениями, т.е. подписал соответствующий протокол. Сам Орлов сказал BNS, что все не так, и решение ДКН незаконное, он намерен его обжаловать.

«У меня есть 30 дней на подачу апелляции, я оспорю это решение, поскольку считаю его незаконным по простой причине: еще в сентябре та же организация, т. е. ДКН, приняла решение, что Орлов признал, что не обращался в министерства, поскольку останки погибших в 1944 г. солдат перезахоронили в 2013 г., когда действовали другие законы и достаточно было получить разрешение Вильнюсской мэрии – так и сделали. Он также уверяет, что останки были обнаружены в 2010 г. в Швянченском районе, их долгое время хранили у судмедэкспертов Университета им. Миколаса Ромериса. Оттуда Орлов их и забрал. Он уверяет, что личности 6 из 7 перезахороненных военных были установлены, связались с их близкими. Он также заметил, что у организации есть все разрешения на проведение подобных процедур.

«По действовавшим тогда законам не требовалось никаких разрешений от Минкульта. Я лично говорил с госпожой Варнайте, она меня заверила, что если у нас есть разрешение мэрии и полиции, «то разрешение на перезахоронение нам не нужно», – сказал он.

На памятнике указаны шесть фамилий и указано, что останки седьмого – это останки неизвестного солдата, указана и дата их смерти – 10-11 июля 1944 года, также есть пятиконечная звезда. Орлов считает, что этот символ законами Литвы не запрещен.

«Это пятиконечная звезда – пентаграмма, о ней в том законе ничего нет. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения ассоциации – с чем она ассоциируется? Как вы считаете, кто похоронен в том месте? Красноармейцы, которые воевали под этим флагом. Извините, но если взглянуть на дух закона, на памятнике нет серпа и молота, нет красной звезды, только черный гранитный камень и контуры звезды. Если у вас есть машина, то только на ее номере таких контуров больше 10», – сказал он.

Однако, как уверяет Д. Варнайте, «у нас есть документы, вызывающие много вопросов. Согласно имеющимся документам, эти останки не идентифицированы». Организация, по ее данным, обратилась в мэрию, чтобы согласовать памятник, но у ДКН нет информации о подобных процедурах в МИД и Минкульте.

Как ранее заявил представитель Вильнюсской мэрии, разрешение на перезахоронение было выдано, но сам памятник со звездами появился без разрешения.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Арвидас Йокубайти, Д. Варнайте, ДКН