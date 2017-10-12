В сейм Литвы будет внесено предложение расследовать незаконное влияние на политиков и госорганы

В четверг сейму Литвы будет представлено инициированное председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), “аграрием” Витаутасом Бакасом парламентское расследование о незаконном влиянии на политиков, политические процессы и органы государственного управления.

Эту инициативу В. Бакаса поддержали своими подписями 46 парламентариев, преимущественно – из фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Проект еще подписали лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и пять представителей партии “Порядок и справедливость”.

Предлагается, чтобы временная комиссия установила случаи, “когда при поддержании связей с лицами, которые могут представлять угрозу для интересов государства, ставилось целью оказать незаконное влияние на органы государственной власти при принятии ими решений или незаконное влияние на политиков и (или) политические процессы”, а также – “случаи финансирования деятельности политических партий и отдельных политиков, которые могут представлять угрозу для интересов государства, когда ставилось целью оказать незаконное влияние на органы государственной власти при принятии ими решений или незаконное влияние на политиков и (или) политические процессы”.

Членам сейма еще предлагается установить “представляющие угрозу для интересов государства случаи, когда с целью повлиять на ситуацию в стратегически важных для национальной безопасности секторах экономики оказывалось незаконное влияние на органы государственной власти при принятии ими решений или незаконное влияние на политиков и(или) политические процессы”.

Предлагается, чтобы комиссия могла завершить работу до 1 декабря.

Ранее В. Бакас говорил журналистам, что новое парламентское расследование спровоцировали раскрытые связи социал-демократа Миндаугаса Бастиса с называемым представителем “Росатома” Евгением Костиным, бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым представляют угрозу для национальной безопасности страны. В этой связи в отношении М. Бастиса начат импичмент.

После того, как правоохрана предъявила подозрения Либеральному движению и Партии труда, принято решение о необходимости выяснить и вероятное непрозрачное влияние бизнеса на политиков.

Инициировать создание временной комиссии по расследованию вправе не менее одной четвертой состава сейма, то есть не менее 36 парламентариев. В таком случае сейм должен сформировать комиссию во время ближайшего заседания.

BNS

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