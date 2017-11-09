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В сейм Литвы планируется внести предложение узаконить медикаменты с содержанием конопли

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 09, 16:00   |   Комментариев: 2

В четверг в литовский сейм планируется внести предложение узаконить медикаменты с содержанием конопли.

Один из инициаторов узаконивания медицинской конопли, консерватор Миколас Маяускас собрал подписи за то, чтобы проекты поправок к Закону о фармации и к Закону о контроле наркотических и психотропных веществ были включены в повестку дня.

“Это действительно важный шаг, который обеспечит узаконивание медицинской конопли в лечении тяжелых больных. Отрадно, что впервые решение на такую чувствительную тему получило широкую общественную и политическую поддержку”, – сказал М. Маяускас BNS.

Эти поправки зарегистрировали представители Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) – министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, глава фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис и председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене.

Поправки позволят использовать в медицине такие лекарственные препараты, безопасность и действенность которых доказаны научными исследованиями, эти препараты также должны быть зарегистрированы. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 2019 года, однако М. Маяускас предлагает более ранние сроки вступления поправок в силу.

Предлагающие поправки “аграрии” в сопроводительном документе отмечают, что поправки позволили бы лечить тяжелобольных пациентов лекарствами, в составе которых может быть не только конопля, но и другие наркотические или психотропные вещества.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 11 09 at 19:06

    Я категорически против! Нам здесь мало Тимура с Асом.

  2. (87.255.31.188) Йонас пишет:
    2017 11 09 at 19:02

    Правильный шаг, давно пора легализовать, в том числе и конопляное масло.






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