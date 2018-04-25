В сейм вносится поправка о том, что в управлении ЛРТВ не могут участвовать члены партий

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В четверг в сейм Литвы планируется внести конституционную поправку о том, что в управлении Литовским радио и телевидением (ЛРТВ) не могут участвовать члены партий.

Предлагается дополнить Конституцию положением о том, что «независимость общественного вещателя охраняется законом» и «члены органов общественного вещателя не могут участвовать в деятельности политических партий и других политических организаций».

Поправку вносят 52 члена сейма из правящих фракций партий Литовской союз крестьян и зеленых, Литовской социал-демократической трудовой партии и партии «Порядок и справедливость», несколько представителей Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.

В число инициаторов поправки входят премьер Саулюс Сквярнялис, председатель сейма Викторас Пранцкетис, глава «аграриев» Рамунас Карбаускис.

По словам инициаторов, поправки будут защищать общественного вещателя от «прямого партийного влияния в том случае, когда члены партий или партийных организаций становятся членами его органов».

Сейчас закон предусматривает, что членами органа управления ЛРТВ — совета ЛРТВ не могут быть члены сейма, правительства, Комиссии по ЛРТВ, государственные служащие политического доверия, владельцы и совладельцы радиостанций и телеканалов, а также их сотрудники. Ограничения по партийной принадлежности не установлены.

Правящие вносят поправки в то время, как в сейме рассматриваются выводы парламентской комиссии по проверке деятельности ЛРТВ.

В выводах представлены предложения по изменению структуры управления ЛРТВ, руководство общественного вещателя относится к ним скептически и опасается за независимость ЛРТВ.

В сейме пока не удалось утвердить выводы проверки деятельности ЛРТВ, они снова будут вноситься на рассмотрение — после того, как будет изменен основной комитет.

BNS