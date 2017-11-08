В сейме Литвы осталось одного голосование по “закону Магнитского”

В литовском сейме осталось одно голосования для принятия так называемого закона Магнитского, которым будет запрещен въезд иностранцам, связанным с коррупцией крупного масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

Во вторник сейм в первом чтении одобрил соответствующие поправки к закону о правовом положении иностранцев: за них проголосовали 78 депутатов, один был против, пятеро воздержались. Сейчас должно состояться голосование по принятию проекта.

По словам одного из инициаторов проекта, лидера консерваторов Габлиэлюса Ландсбергиса, Литва может стать четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. “Закон Магнитского” принят в США, Канаде и Эстонии.

Положение нынешнего закона о правах иностранцев предусматривающее, что иностранцу могут запретить въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может представлять угрозу государственной безопасности или общественном порядку, предлагается дополнить прочими условиями.

Согласно проекту, лицо может попасть в черный список, если имеется информация или серьезные основания подозревать, что иностранец участвовал в крупномасштабной коррупции или отмывании денег, или в нарушении прав человека, из-за которых лицо, в отношении которого было совершено нарушение прав, скончалось или получило серьезные травмы, оно было необоснованно осуждено или пережило прочие негативные последствия.

Также основанием для отказа на въезд в Литву может быть, если лицо представляет угрозу не только безопасности и общественному порядку в Литве, но и в других странах Евросоюза и НАТО.

Предлагается, что решение о запрете на въезд такого иностранца в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.

В законе также предлагается установить возможность не информировать иностранца о внесении в список персон нон-грата. Не сообщать о таком решении будут, если это навредит интересам безопасности, обороны страны, интересам общественной безопасности, превенции преступной деятельности, расследованию, уголовному преследованию.

Закон, названный именем Сергея Магнитского , в 2012 году приняли США, применив санкции в отношении российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас значится более 40 фамилий.

Российская правоохрана вместо расследования схемы, раскрытой адвокатом С. Магнитским, предъявила ему фальсифицированные обвинения, он был арестован и скончался в тюрьме в 2009 году.

BNS

Метки: закон Магнитского, Литва, НАТО