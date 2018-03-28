В сейме Литвы пройдет международная конференция об устойчивости к гибридным угрозам

В среду в парламенте Литвы в Вильнюсе состоится международная конференция, на которой будет обсуждаться устойчивость общества к гибридным угрозам со стороны России.

Цель этого мероприятия – обратить внимание литовского общества на ситуацию с безопасностью в регионе, особенно на гибридные угрозы, говорится в сообщении пресс-службы сейма.

Международные эксперты и члены неправительственных организаций будут говорить о коррупции как об оружии, глобальных угрозах и безопасности региона.

В конференции примут участие бывший командующий Сухопутными силами США в Европе – генерал-лейтенант запаса Бен Ходжес, создатель и президент Фонда Казимира Пулавского – политический аналитик Збигнев Писарский, директор Центра дипломатии и международных отношений Джозефа Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер и др.

В обнародованной в понедельник Департаментом госбезопасности и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны Литвы Оценке угроз национальной безопасности указано, что главная угроза для нацбезопасности Литвы связана с агрессивными интенциями и действиями России.

BNS

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