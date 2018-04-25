В сейме Литвы проходит конференция по гибридным угрозам России

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В пятницу в сейме Литвы проходит конференция политиков и экспертов в сфере безопасности, на которой обсуждаются гибридные угрозы, создаваемые Россией.

На конференции состоятся четыре дискуссии о будущем трансатлантических отношений НАТО, готовности НАТО и Евросоюза к борьбе с гибридными угрозами, сопротивления влиянию России и Китая, будущем гибридной войны и ее тенденциях.

В мероприятии принимают участие представители служб безопасности и эксперты из Украины, Германии, Швеции, России, США, Соединенного Королевства.

Среди них – эксперт Центра анализа европейской политики, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, эксперт Центра анализа Европейской политики и главный редактор британского еженедельника The Economist Эдвард Лукас.

Участников конференции приветствовал глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас, с сообщением выступит глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

BNS