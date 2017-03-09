В Сейме остались две партии: стагнаторы и реформаторы

Союз крестьян и зеленых одержал на выборах в Сейм ошеломительную победу, потому что обещал перемены в государстве. Эти обещания люди очень ждали и в них поверили. С приближением весенней сессии правительство внесет пакет законов, который начнет долгожданные перемены, но не все победители на выборах были откровенными и честными перед своими избирателями. На самом деле, половина Сейма никаких реформ не хочет.

Не конкурент Западной Европе

Литва после 12 лет пребывания в Евросоюзе все еще в числе отстающих, и несмотря на наши улучшающиеся экономические показатели, мы не способны конкурировать с Западной Европой, которая заманивает самые лучшие наши таланты. В 2015-2016 гг. мы зафиксировали рекордные потоки эмиграции. Январь этого года побил еще один рекорд эмиграции. Казалось бы, ясно, что нужно в корне менять государственный механизм, потому что такая ситуация не может продолжаться. Да, экономика растет, но 2-3% в год – это ничтожно мало, если мы хотим догнать Западную Европу.

Пример Эстонии показывает, что стабилизировать миграцию жителей можно, если средний доход приближается примерно к 1 тысяче евро. Эстония уже второй год фиксировала больше иммигрирующих людей, чем уезжающих. В Литве средний доход составляет около 640 евро, однако наша страна отличается еще и большим социальным неравенством и большими имущественными различиями между Вильнюсом и регионами. Пока мы не способны привлечь инвестиции, проводить эффективную региональную политику, мы не сможем конкурировать с Западной Европой, а последствием станет неуправляемая эмиграция.

Реформаторы против стагнаторов

Перед лицом такой плохой экономической и социальной ситуации в Литве, казалось бы, ясно, что необходимы реформы. Это перед выборами обещали либералы, консерваторы, крестьяне и зеленые. Такой выглядела и естественная будущая коалиция, потому что соцдемы за четыре года – 2012-2016 – доказали, что их заботит не государство, а только «задания» и «виллы виюнеле». И все-таки усилиями некоторых деятелей крестьяне создали коалицию с соцдемами, и правительство вскоре дождалось недовольства, когда повеяло инновациями в канцелярии премьер-министра, в компаниях Lietuvos geležinkeliai, Registrų centras, а еще добавились увольнения «специалистов» в компании Vilniaus vandenys.

Не только социал-демократы не хотят в стране перемен, такие стагнаторы есть во всех партиях и во всех фракциях. Это люди, которые накапливают свой политический капитал, сопротивляясь всему везде и всегда. Вечно недовольные, очерняя всех вокруг и недовольно ворча, таким образом они стараются показать себя перед избирателями. Вторая группа парламентариев-стагнаторов , которая не хочет никаких перемен, – это очень хорошо чувствующие себя предприниматели-миллионеры, у которых есть виллы в теплых краях или которые погрязли в коррупционных сетях и трясутся за свое благосостояние и своих друзей.

Реформы необходимы

Каждая реформа – это сложный процесс, потому что для части людей это будет означать увольнение с работы, закрытие учреждений, урезание прав, но реформы необходимы, если мы хотим двигаться вперед. В компании Vilniaus vandenys пришлось уволить сотни работников, но вода подешевеет для 600 тысяч потребителей. Литва слишком негибкая по сравнению с другими странами, а если мы хотим догнать Западную Европу, то нам надо быть лучше и привлекательнее. А может, стагнаторы и правы – ничего не надо делать? В ходе реформы мы всегда громче слышим голоса недовольных, но должны видеть всю картину. Молодые люди, которые и есть будущее Литвы, ясно показывают свое недовольство, уезжая из страны. Сколько это еще будет продолжаться? Пока что не слышно никаких обещанных изменений в налоговой, миграционной или региональной политике. Это вызывает тревогу, не будет ли отступления?

Если правительство Саулюса Сквярнялиса будет выполнять обещания и представит пакет реформ Сейму в марте, то обсуждение этих законов будет не войной между позицией и оппозицией или между консерваторами и соцдемами – это будет балансированием между реформаторами и стагнаторами.

Кястутис МАСЮЛИС, член Сейма

Метки: N10 (1150) 9 марта, выборы в сейм, Кястутис Масюлис, Мнение, партии, реформаторы, стагнаторы