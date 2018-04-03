В сейме попытка облегчить экзамент по литовскому языку для учеников школ нацменьшинств

Политики из Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ- СХС) пытаются облегчить экзамен по литовскому языку для учеников школ национальных меньшинств.

Они инициировали соответствующие поправки к закону об образовании. Сейм их одобрил в первом чтении, далее они будут рассматриваться в парламентском Комитете по образованию и науке.

Глава комитета, представитель правящих “аграриев” Эугениюс Йовайша сказал, что это – начало дискуссии об унификации достижений школьников, а не одобрение различных экзаменов.

Представленный проект предусматривает, что проверки знаний организуются для учеников школ со всеми языками преподавания, не нарушая принципа равных возможностей.

Польские политики Литвы предлагают добавить, что экзамены проходят и с учетом правовых актов Литвы и международного сообщества, регламентирующих образований нацменьшинств.

Действующий сейчас закон предусматривает, что все общеобразовательные школы обеспечивают знание литовского языка в рамках общей программы.

Предложение ИАПЛ-СХС заключается в том, чтобы программы были различными “с учетом неравного употребления литовского языка и условий обучения”.

BNS

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