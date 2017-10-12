В сенате США выразили недовольство из-за задержки введения новых санкций против РФ

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин раскритиковали администрацию президента США Дональда Трампа за то, что до сих пор не введены в действие ранее утвержденные новые антироссийские санкции. Оба законодателя были авторами и главными лоббистами законопроекта, посвященного расширению ограничительных мер против РФ, КНДР и Ирана.

“Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа закону о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в конгрессе. У них было много времени, чтобы сосредоточить свои усилия (на этом)”, – говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном в среду на сайте Маккейна.

Помимо того что администрация ничего не сделала к крайнему сроку, похоже, не было предпринято значительных дипломатических усилий по привлечению союзников США в Европе к увеличению давления на Москву. Намерение конгресса было ясным, что отразило позицию подавляющего двухпартийного большинства при голосовании в пользу закона, отмечается в сообщении.

Из текста заявления следует, что обращение к администрации Трампа было направлено сенаторами еще 28 сентября. Как отметили Маккейн и Кардин, президент должен был в соответствии с подписанным в августе законом еще к 1 октября объявить о введении новых санкций против России, однако этого не произошло.

В своем письме Трампу сенаторы призвали разработать надежный и всеобъемлющий план реализации всех аспектов закона и работать в тесном сотрудничестве с конгрессом. Авторы послания попросили администрацию ответить на их письмо и привлечь конгресс к введению принятого закона в действие.

Напомним, что Маккейн, являющийся председателем комитета сената США по вооруженным силам, и сенатор от штата Мэриленд Кардин были авторами и главными лоббистами законопроекта о новых санкциях против России.

Напомним, законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, Ирана и КНДР, в ночь на 26 июля был одобрен палатой представителей конгресса США, а через два дня его поддержал сенат. Поправки вводят запрет на самостоятельное снятие президентом санкций с России без одобрения парламента, а также касаются ограничительных мер относительно российских энергетических проектов, металлургии, горнодобывающей промышленности и транспорта.

Трамп подписал закон о санкциях 2 августа. Сообщалось, что президент выразил недовольство поправками, заявив, что документ ограничивает его полномочия, что запрещено конституцией США. Издание Politico сообщало в конце августа, что Трамп в частных телефонных беседах с сенаторами-республиканцами еще в июле выражал недовольство законопроектом и пытался убедить главу комитета по международным делам сената Боба Коркера не принимать инициативу. Президент доказывал, что документ является неконституционным и может серьезно навредить его деятельности на посту главы государства. Однако сенаторы не прислушались к его доводам.

Россия еще до подписания закона объявила о сокращении общей численности персонала американских дипломатических представительств в РФ на 755 человек и лишила представителей посольства США возможности пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом в Москве.

В ответ власти США потребовали ко 2 сентября закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, параллельно закрылись здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В оставленных российскими дипломатами помещениях прошли обыски. Накануне стало известно, что с дипломатических зданий РФ в Сан-Франциско и c торгпредства РФ в Вашингтоне американские власти снялироссийские государственные флаги. Российские дипломаты потребовали “незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь”.

NEWSru.com

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