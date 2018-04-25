В сентябре планируется визит А. Меркель в Литву

🔊 Воспроизвести

В середине сентября планируется визит в Литву канцлера Германии Ангелы Меркель.

О том, что 14 сентября А. Меркель планирует посетить Литву, сообщил в субботу на фестивале идей «Пикник свободы» в Каунасе член Комитета по иностранным делам литовского сейма, консерватор Жигимантас Павилёнис. Администрация президента подтвердила BNS, что такой визит согласуется.

«Могу подтвердить, что такой визит согласуется. Когда будут согласованы все детали, мы проинформируем более подробно», — заявила в субботу BNS советник президента Дайва Ульбинайте.

BNS