В середине сентября жители Литву снова приглашаются на субботник по уборке окружающей среды.
Организаторы субботника Darom (Делаем»), который обычно проводится весной, сообщают, что 15 сентября состоится крупнейшая в истории человечества гражданская акция World Cleanup Day. Жители Литвы в этот день приглашаются привести в порядок 35 национальных и региональных парков, находящиеся в них места для отдыха, озера и реки.
«Это всемирная инициатива, убираться будет весь мир, примет участие более 150 государств. В течение одного дня во всем мире будут проводиться субботники. В Литве эта акция будет отличаться тем, что мы будем приводить в порядок региональные и национальные парки», — рассказала BNS представитель организаторов Виктория Диршкайте.
По ее словам, сейчас идет регистрация желающих принять участие в этом субботнике. Во время субботника намечается не только убрать парки, но и обновить их инфраструктуру, например, скамейки.
Традиционные весенние субботники Darom проводятся в Литве уже 11 лет.
“В сентябре в Литве пройдет субботник по уборке национальных и региональных парков”
Бред какой то, кто бревно потащит _ Ленин, а Дали и компани помогать будут? Какой субботник, мне казалось он существовал при социализме, а что сейчас в Литве?