В Сербии начали строить участок Турецкого потока

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Сербия приступила к строительству участка трубопровода Турецкий поток для транспортировки российского природного газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ивица Дачич, сообщает Anadolu.

В ходе пресс-конференции в Москве, которая состоялась после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Дачич заявил, что планы Сербии по строительству газопровода не зависят от прогресса Болгарии в завершении собственного участка.

«Мы не будем ждать, когда будет построена болгарская часть. Мы уже начали строительные работы на сербской части Турецкого потока», — заявил Дачич.

TurkStream будет транспортировать российский газ по трубопроводу под Черным морем, обходя Украину и далее через Болгарию, Сербию и Венгрию.

«Мы обсуждали ход реализации проекта TurkStream, в частности перспективы его продолжения в Европу и, в частности, в Сербию», — сказал Лавров.

Сербское энергетическое агентство 5 марта одобрило строительство сербской части Турецкого потока. Планируется, что строительство трубопровода длиной 403 км завершится до конца года.

Напомним, 19 ноября 2018 года президенты Турции и России Раджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин запустили первую нитку газопровода Турецкий поток, которая проходит по дну Черного моря. В декабре на территории Турции началось строительство наземной части Турецкого потока.

korrespondent.net