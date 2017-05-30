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В середине недели в Литве пройдут дожди, станет прохладнее

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В середине недели в Литве почти повсеместно пройдут дожди, станет на несколько градусов прохладнее, однако в выходные снова должно потеплеть, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В ночь на среду будет плюс 14–16 градусов, ожидаются дожди. Днем будет 15–19 градусов тепла, прогнозируются небольшие дожди. Будет ветрено: на побережье скорость ветра будет достигать 15–17 метров в секунду, в других районах – до 12 метров в секунду.

В четверг тоже ожидаются дожди. Ночью будет плюс 9–12 градусов, днем – плюс 16–18 градусов. В пятницу местами возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 18–20 градусов.

Выходные прогнозируются без осадков, температура будет плюс 19–23 градуса.

BNS

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