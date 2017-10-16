В Сеуле на территории резиденции президента Южной Кореи обнаружены пропагандистские листовки КНДР

Пропагандистские листовки Северной Кореи найдены на территории Чхонвадэ – официальной резиденции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Сеуле. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает агентство Yonhapсо ссылкой на представителей службы безопасности президентского комплекса, известного как Голубой дом из-за цвета черепицы на его крыше.

По данным агентства, десятки листовок небольшого формата были разбросаны на прилегающих улицах и во дворе Голубого дома. В них содержалась критика в адрес Южной Кореи и Соединенных Штатов за проводимую ими “враждебную политику” в отношении Пхеньяна.

Северокорейские листовки попадают в Южную Корею при помощи воздушных шаров и беспилотных летательных аппаратов, которые регулярно запускает Пхеньян. Однако обнаружение листовок на территории строго охраняемого президентского комплекса – беспрецедентный случай.

В службе безопасности считают, что агитационные материалы попали на территорию Голубого дома с воздушных шаров, сообщает ТАСС. “Листовки собраны, подробности инцидента установят соответствующие органы”, – заявили в ведомстве.

Южная Корея на протяжении нескольких лет тоже ведет аналогичную пропагандистскую деятельность. Члены неправительственных организаций регулярно запускают в КНДР воздушные шары, наполненные газом, с агитационными материалами, миниатюрными радиоприемниками, деньгами, вещами и даже едой в качестве помощи северокорейцам.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Особенно она обострилась после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

В понедельник, 16 октября, военные корабли Южной Кореи совместно с ударной авианосной группой ВМС США начали очередные масштабные военные учения, против которых решительно выступает Пхеньян. Маневры пройдут в Японском и Желтом морях и завершатся в пятницу, сообщает Yonhap.

В учениях со стороны США принимают участие атомный авианосец Ronald Reagan и два эсминца Stethem и Mustin. “Южная Корея представлена оснащенным противоракетной системой Aegis эсминцем “Седжон Великий”, другими кораблями и морской авиацией”, – отмечается в пресс-релизе.

По данным прессы, на борту американской атомной подводной лодки находится подразделение, специализирующееся на так называемых обезглавливающих ударах. Их целью является уничтожение представителей высшего руководства стран, враждебных США.

В Минобороны Южной Кореи отмечают, что совместные маневры направлены на “улучшение взаимодействия” ВМС двух стран. Между тем эксперты предупреждают, что очередные военные учения могут резко обострить и без того сложную обстановку в регионе.

В понедельник в Люксембурге пройдет заседание министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, на котором, как ожидается, будут приняты новые санкции в отношении КНДР в связи с ее ракетными испытаниями. В последний раз ЕС расширял санкции в отношении КНДР 10 октября. Новый пакет мер включил в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из Северной Кореи, а также ограничение экспорта в страну переработанных нефтепродуктов и нефти.

В черном списке для КНДР в настоящее время находятся 63 человека и 53 организации, в отношении которых введены санкции Совбеза ООН. ЕС также самостоятельно ввел ограничительные меры против 41 человека и шести компаний.

Совет Безопасности ООН ранее принял две резолюции против КНДР, резко ужесточающих режим международных санкций. После этого Пхеньян заявил о возможности проведения в ближайшем будущем ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.

NEWSru.com

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