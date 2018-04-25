В Северном море ищут контейнеры

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Компания MSC, которая является владельцем судна Zoe, заявила, что начинает поиск контейнеров, потерянных в Северном море и очистку побережья.

Напомним, 2 января контейнеровоз Zoe попал в шторм на пути из голландского Антверпена в немецкий порт Бремерхафен и потерял в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом.

Отмечается, что MSC воспринимает инцидент очень серьезно и анализирует его причины. В компании подчеркнули, что во время инцидента грузовое судно столкнулось со сложными погодными условиями.

Указано, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января у немецкого острова Боркум. Контейнеровоз попал в шторм, который и стал причиной падения части груза в воду. Сейчас большинство оказавшихся в воде контейнеров плавает в море, но как минимум 21 контейнер вынесло на побережье прилегающих островов, а их содержание разбросало по пляжам, где намокшие товары собирают местные жители.

Как сообщается, по меньшей мере, в трех попавших в воду контейнерах находятся органические перекиси — химикаты, которые вызывают раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Чтобы избежать отравлений береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не раскрывать уцелевшие контейнеры и не прикасаться к их содержанию, а также информировать экстренные службы о найденных на берегу контейнерах.

«Некоторые контейнеры локализованы, шесть из них в немецких водах. По данным судоходной компании MSC, Zoe потерял в Северном море до 270 контейнеров. На текущий момент известно, что за бортом оказался один контейнер с опасным грузом», − сообщили в немецком управлении по чрезвычайным ситуациям на море.

Известно, что контейнеровоз MSC Zoe является одним из крупнейших в мире судов этого класса. Он способен принять на борт более 19 тысяч стандартных контейнеров. 400-метровое судно, построенное в 2015 году в Южной Корее, ходит под флагом Панамы и принадлежит швейцарской компании Mediterranean Shipping Company (MSC).