В. Шапока: мы не намерены отдавать право вето в налоговой сфере

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Вопрос налогового вето является большим конкурентным преимуществом, от которого Литва не намерена отказываться, заявил министр финансов страны Вилюс Шапока.

На этой неделе на заседании Совета по экономическим и финансовым делам ЕС (ECOFIN) обсуждалось изменение принципа единогласного принятия решений по налоговым вопросам на принцип квалифицированного большинства.

«Этот вопрос особо щепетилен. Было выдвинуто предложение отказаться от принципа единогласного принятия решений. Это означает, что если сейчас у каждого государства будет право вето, то предложение заключается в лишении этого права вето всех стран-членов», – заявил в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Были жаркие дискуссии, и могу заверить, что голос Литвы точно был услышан. У нас действительно разные ситуации в государствах-членах и очень разная геополитическая ситуация, структура хозяйства. Страны конкурируют между собой, в том числе и в сфере налоговых систем, поэтому от такого конкурентного преимущества мы точно не намерены отказываться», – сказал он.

По словам В. Шапоки, Литва в этом вопросе получила поддержку министров финансов других стран.

«Крупные страны хотели бы использовать это для того, чтобы ослабить конкурентные преимущества более мелких членов. Общаясь с министрами по этому вопросу я вижу, что у нас есть большая поддержка, но не думаю, что в ближайшее время будет принято решение лишить нас права вето», – сказал В. Шапока.

В январе Еврокомиссия выдвинула предложение постепенного отказа от единогласного принятия решений по вопросам налоговой политики. Это означает, что страны ЕС лишатся права вето на неодобрение неприемлемых для них решений.

BNS