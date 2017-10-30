В Шилале будет создан батальон литовской армии

Представители командования Вооруженных сил (ВС) Литвы, которые занимаются созданием второй бригады ВС в западной части страны, учредят артиллерийский батальон этой бригады в Шилальском районе, в Паюрисе.

Кабмин утвердил перенятие территории площадью почти 12 гектаров у самоуправления Шилальского района. Первые военнослужащие батальона обоснуются в местечке Паюрис в следующем году. Со временем численность батальона составит порядка 600 военнослужащих.

“Это серьезный шаг, свидетельствующий о развитии всей системы обороны”, – сказал BNS вице-министр обороны Гедримас Яглинскас.

Новый Артиллерийский батальон им. бригадного генерала Мотеюса Пячюлёниса будет относиться к бригаде Zemaitija ВС Литвы. Бригада формируется на основе призыва и действует с прошлого года.

Представители Шилальского самоуправления видят пользу от создания батальона. По словам вице-мэра Вальдемараса Ясявичюса, от этого выиграют и местные предприниматели, и жители, так как армия создаст для них новые рабочие места.

В ВС Литвы три бригады, в них служит около 9,3 тыс. профессиональных военных и почти 1,8 тыс. призывников.

BNS

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